Экс-премьер Словакии назвал "верхом наглости" жалобу Киева в ВТО из-за зерна

Роберт Фицо также раскритиковал действующие словацкие власти, которые, по его словам, превратили республику в страну, ко мнению которой не прислушиваются другие государства

БРАТИСЛАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украина проявила верх наглости, подав во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на Словакию из-за продления запрета на ввоз украинского зерна. С таким заявлением выступил экс-премьер Словакии Роберт Фицо, возглавляющий оппозиционную партию "Направление - социальная демократия", имеющую наибольшие шансы на победу в досрочных парламентских выборах, назначенных на конец сентября.

"Жалоба Украины на Словакию за запрет на импорт [украинских] сельскохозяйственных продуктов - верх наглости и очередное подтверждение того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина", - написал Фицо на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он раскритиковал действующие словацкие власти, которые, по его словам, превратили республику в страну, ко мнению которой не прислушиваются другие государства. "Украина свистела, и мы всегда и все ей давали, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, добро будет по заслугам наказано. Хватит этого!" - сказал Фицо.

Глава Минсельхоза Словакии Йозеф Биреш заявил в понедельник, что республика сохранит запрет на импорт зерна с Украины и будет защищать внутренний рынок от массовых поставок дешевой сельхозпродукции из этой страны. Словацкое правительство после отмены Еврокомиссией эмбарго на импорт украинского зерна в государства сообщества приняло решение продлить этот запрет на национальном уровне до конца текущего года. Братислава готова отстаивать свою позицию в ВТО.