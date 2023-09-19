Калининградский порт ожидает роста грузооборота в 7% по итогам 2023 года

Оборот контейнеров должен вырасти на 35%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Морской порт Калининград по итогам 2023 года ожидает грузооборот на уровне 8,9 млн тонн, что превысит показатели 2022 года на 6-7%. Оборот контейнеров должен вырасти на 35% и достичь 150 тыс. TEU (единиц измерения, равных стандартному контейнеру длиной 6 м), однако эти объемы все еще ниже показателей 2021 года, сообщил на Международной выставке "Нева-2023" заместитель директора - начальник Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Андрей Мошков.

"В 2023 году мы ожидаем грузооборот на уровне 8,9 млн тонн грузов, это 6-7% плюсом к прошлому году. По контейнерообороту ожидаемый оборот - 150 тыс. TEU, это на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Понятно, что показатели прошлого года - это низкая грузовая база, поэтому контейнерооборот нарастает", - рассказал Мошков.

По приведенной им статистике, рекордным для контейнерооборота порта был 2021 год - тогда в Калининграде удалось обработать 437,4 тыс. TEU, уже на следующий год показатель снизился до 125,4 тыс. Что касается общего грузооборота, то по итогам 2021 года он составил порядка 10,6 млн тонн, из которых 4,6 млн тонн пришлись на экспорт, 4 млн - на импорт и только 1,2 млн - на каботажные перевозки с регионами России. Рекордными для порта были 2018 год (14 млн тонн грузов) и 2008 год (15,4 млн тонн).

Мошков отметил, что в 2022-2023 годах существенно изменилась структура грузооборота - произошло заметное снижение экспорта и импорта (до 3,4 млн тонн и 2,1 млн тонн соответственно по итогам 2023 года), а также значительный рост каботажных перевозок - до 3,3 млн тонн.

Также грузоотправители в каботажных перевозках все больше отдают предпочтение контейнерным перевозкам вместо отправлений грузовых автомобилей на паромах для экономии места - за 8 месяцев 2023 года перевозки в контейнерах составили 330,9 тыс. тонн, рост по сравнению с прошлым годом - в 15 раз.