В Северной Осетии не допустили ко ввозу в РФ партию зараженных нектаринов из Грузии

Товар подлежит возврату к месту отгрузки

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Ввоз 19 тонн нектаринов из Грузии, зараженных опасным заболеванием пресечен в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"14 сентября 2023 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Республики Северная Осетия-Алания на складе временного хранения "Южные ворота" выявлена подкарантинная продукция, зараженная опасным заболеванием. При досмотре партии нектаринов из Грузии массой 19,2 тонны выявлены плоды с признаками, сходными с симптомами болезни, вызываемой карантинным объектом - бурой монилиозной гнилью (Monilinia fructicola (Winter) Honey): некрозами, увяданием, наличием налета", - говорится в сообщении.

По факту выявления принято решение о запрете выпуска продукции на территорию Российской Федерации, товар подлежит возврату к месту отгрузки в Грузию.