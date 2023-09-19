Макрон и лидер британской оппозиции обсудили энергобезопасность в Европе

Стороны также "подтвердили свое желание оказывать постоянную поддержку Украине"

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Елисейском дворце с лидером оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером. Как сообщило Agence France-Presse, на 45-минутной встрече они обсудили отношения между Парижем и Лондоном, энергетическую безопасность в Европе и поддержку Украины.

"Макрон и Стармер обсудили важность укрепления сотрудничества между Францией и Соединенным Королевством, - приводит агентство слова представителя администрации президента республики. - Затрагивалась тема необходимости укрепления экономической и энергетической безопасности в Европе. Они также подтвердили свое желание оказывать постоянную поддержку Украине".

В окружении Макрона пояснили, что "встреча является частью диалога с европейскими политическими игроками".

Ранее европейское издание газеты Politico предположило, что прием лидера британской оппозиции французским президентом может стать для Стармера важным пиар-ходом за год до всеобщих выборов.

Поездка Стармера состоялась за день до визита в Париж короля Великобритании Карла III.

Визит Карла III и королевы Камиллы во Францию состоится 20-22 сентября. Как указали в Елисейском дворце, "поездка призвана продемонстрировать глубокие исторические связи".