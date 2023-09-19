Финрегулятор США обвинил американскую фирму в работе на экс-чиновника РФ без регистрации

По версии регулятора, компания Concord Management оказывала эти услуги с 2012 года по март 2022 года

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к американской компании Concord Management из-за того, что она якобы оказывала услуги бывшему должностному лицу РФ без надлежащей регистрации. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой финансового регулятора.

Как следует из документа, комиссия обвинила эту фирму и ее владельца Майкла Мэтлина в "деятельности без регистрации в качестве советников по инвестициям их единственного клиента - состоятельного бывшего российского должностного лица, имеющего, по распространенному мнению, политические связи с РФ". О ком именно идет речь, в заявлении не уточняется. В отношении этого лица в марте 2022 года ввели санкции Великобритания и ЕС.

По версии регулятора, компания, базирующаяся в штате Нью-Йорк, оказывала эти услуги с 2012 года по март 2022 года. "По состоянию на январь 2022 года Concord и Мэтлин, предположительно, управляли инвестициями своего единственного клиента на общую сумму $7,2 млрд в 112 различных частных фондах", - утверждается в заявлении. В нем говорится, что из-за отсутствия надлежащей регистрации у Concord Management и у Мэтлина, комиссия не осуществляла надзор за данными инвестициями.

Иск подан в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.