Путин посетил завод в Ижевске, где делают "Ланцеты" и БПЛА-разведчики

Президент осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр предприятия

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ижевск посетил предприятие "Аэроскан" - головную организацию группы компаний ZALA Aero, специализирующейся на разработке и производстве беспилотных воздушных судов.

Глава государства осмотрел линии изготовления комплектующих и сборки планеров, новейшие образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов, а также учебный центр завода. "Аэроскан", в частности, выпускает барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.

Президента сопровождали вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полномочный представитель в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Пояснения давал главный конструктор "Аэроскана" Александр Захаров. Осмотр предприятия состоялся до начала заседания Военно-промышленной комиссии.

Беспилотник "Ланцет" производится компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Он оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи, по которому оператору передается изображение цели. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг.