В Палате представителей отложили голосование по проекту временного бюджета США

Это позволит избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств по причине отсутствия полноценного бюджета на 2024 финансовый год

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти отложил голосование по проекту краткосрочного продления финансирования правительства, которое позволит избежать возможной приостановки работы нескольких федеральных ведомств по причине отсутствия полноценного бюджета на 2024 финансовый год (начинается в США 1 октября).

"Я просто переношу его", - сказал он, добавив, что члены нижней палаты американского законодательного органа обсуждают этот вопрос и что голосование ожидается. Слова Маккарти приводит газета The Hill.

Она поясняет, что разработанное группой конгрессменов-республиканцев предложение вызвало споры в рядах их однопартийцев в Палате представителей. Данный проект краткосрочного бюджета позволит продлить работу правительства до 31 октября, но при условии сокращения на 8% всех правительственных дискреционных расходов, за исключением расходов, связанных с обороной и американскими ветеранами. С этим проектом выражают несогласие и демократы - как в Палате представителей, так и в Сенате.

"Еще не 30 [сентября], у нас есть время. У нас много идей", - подчеркнул Маккарти, выразив надежду, что в ближайшее время членам Республиканской партии удастся достичь консенсуса.