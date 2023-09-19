Болгария ограничит поставки украинского подсолнуха на фоне массовых протестов

Представители протестующих заявили, что объявят решение о продолжении или прекращении протеста после того, как участники акции изучат и согласятся с предложенными решениями существующих проблем

СОФИЯ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии готовы ограничить поставки украинского подсолнуха на фоне массовых акций протеста, которые проводят болгарские сельхозпроизводители. Об этом на брифинге по итогам переговоров, которые продолжались около четырех часов, сообщил премьер-министр Болгарии Николай Денков.

"Проблемы [у сельхозпроизводителей] исключительно сложные, они накапливались в течение многих лет, по ряду вопросов нет быстрых решений. Но там, где это возможно, мы предложим решение существующих проблем", - объявил премьер.

Денков сообщил, что на ближайшее время будут запрещены поставки украинского подсолнуха, кроме того, он проведет переговоры с представителями Украины в отношении запрета на экспорт некоторых других продуктов. Глава правительство также отметил, что качество украинской сельхозпродукции соответствует европейским требованиям, но, если будут выявлены нарушения, поставки товаров, которые не соответствуют регламенту, будут прекращены. Также сельхозпроизводителям будут осуществлены необходимые компенсации затрат.

В свою очередь представители протестующих заявили, что объявят решение о продолжении или прекращении протеста после того, как участники акции изучат и согласятся с предложенными решениями существующих проблем.

Всего в протестах в Болгарии участвуют представители 26 общественных организации, работающих в области сельского хозяйства. А в непосредственной близости у Софии находятся около 600 различных сельскохозяйственных машин, которые в любой момент готовы выехать и блокировать улицы болгарской столицы.

Парламент Болгарии 14 сентября принял решение разрешить импорт зерна и других сельхозпродуктов с Украины, эта инициатива большинства депутатов была поддержана правительством. Представители сельскохозяйственных производителей посчитали это "предательством национальных интересов" и с понедельника начали массовые акции протеста, в том числе с блокадой пограничных переходов и ключевых дорог Болгарии, чтобы добиться запрета импорта украинской продукции.