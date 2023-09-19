19 сентября, 18:51
Генассамблея ООН

Зеленский обвинил партнеров в ЕС в превращении поставок украинского зерна в триллер

Европейские страны якобы помогают России, добавил президент Украины

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России.

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"Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов [в Черном море]. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна, - сказал Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. - Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер".

"Может показаться, что они играют собственную роль", - продолжил он, добавив, что эти европейские страны якобы "готовят сцену" для России. 

Теги:
УкраинаГенассамблея ООНЗеленский, Владимир Александрович
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