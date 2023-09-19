В центре Узбекистана планируют улучшить инфраструктуру для горного туризма

В августе 2024 года откроется канатная дорога в Ургуте и Нурабаде, сообщил замглавы администрации Самаркандской области Рустам Кобилов

САМАРКАНД, 19 сентября. /ТАСС/. Инфраструктуру для пешего горного туризма планируют улучшить в двух районах Самаркандской области в центре Узбекистана, это будет сделано для удобства приезжающих в страну и местных паломников. Об этом сообщил на встрече с представителями российских СМИ заместитель хокима (главы администрации) региона Рустам Кобилов.

"В августе следующего года откроется канатная дорога в Ургуте и Нурабаде. Есть такое священное место в горах - Чор-Чинор [в Ургуте], и есть горный туризм в [пещеру] Хазрати Доуд (царя Давида - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. По словам Кобилова, первый этап этого проекта уже завершен.

"У нас есть пятидневные туристические поездки [по области], в них включен Ургутский район - там горный туризм", - добавил он.

Не только горы

Самаркандская область - это один из центров паломнического туризма в республику, однако в настоящее время в мемориальном комплексе имама Аль-Бухари, расположенном недалеко от Самарканда и являющегося главной точкой притяжения для желающих поклониться священным местам, ведутся реставрационные работы, из-за чего поток туристов пока небольшой. С этим пытаются справиться, предоставляя скидки на организацию таких поездок.

Помимо этого, в регионе развивают и другие виды туризма. "Есть промышленный туризм. У нас три завода машиностроительных, [в том числе] завод КАМАЗ с Российской Федерацией", - отметил заместитель губернатора Самаркандской области. Кобилов сообщил, что эти действующие предприятия можно посетить с экскурсиями.

Также власти много внимания уделяют молодежным обменам - в частности, за счет узбекской стороны организуют отдых школьников, студентов и одаренных детей из России в лагерях Самаркандской области, в свою очередь молодые люди из Узбекистана на этих же условиях совершают туристические поездки в РФ. "Молодежь, когда в юном возрасте как туристы едут заграницу, то [посещенная ими] страна остается у них в памяти навечно", - считает Кобилов.