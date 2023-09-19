Курорт на Каспии в Дагестане привлечет более 75 млрд рублей инвестиций

Одними из потенциальных резидентов и инвесторов проекта являются компании Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Курорт на Каспийском побережье в Дагестане, где планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ), может привлечь более 75 млрд рублей бюджетных и внебюджетных инвестиций, сообщили в пресс-службе института развития "Кавказ.РФ".

"К 2030 году курорт на Каспийском побережье будет предоставлять 13 тыс. мест размещений, обеспечит работой более 7 тыс. человек. Мы ждем, что гостями Каспия станут 450 тыс. туристов в год. К 2030 году объем бюджетных инвестиций составит 12 млрд рублей, объем внебюджетных инвестиций - 64 млрд рублей. Сейчас ведется работа с более чем десятком потенциальных инвесторов, намеревающихся получить статус резидента ОЭЗ в 2023 году",- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы главы Дагестана, одними из потенциальных резидентов и инвесторов проекта являются компании Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group.

"Все резиденты особой экономической зоны имеют право на льготные ставки по налогу на прибыль, имущество, земельному налогу. Среди мер господдержки - долгосрочная аренда земельных участков на льготных условиях и бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре", - добавили в пресс-службе.

По данным региональных властей, туристическая отрасль в Дагестане демонстрирует высокие темпы роста. Регион бьет рекорды по турпотоку, за прошлый год республику посетили более 1,5 млн человек, что больше на 40% по сравнению с предыдущим годом.