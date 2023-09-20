Госдума заслушает главу Минсельхоза и обсудит отмену уведомления СЕ о военном положении

Дмитрий Патрушев выступит с национальным докладом о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании заслушает доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и рассмотрит президентский законопроект об отмене уведомления Совета Европы о введении военного положения.

Патрушев выступит перед депутатами с национальным докладом о ходе и результатах реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Перед выступлением на пленарном заседании министр встретился с фракциями Госдумы и профильными комитетами палаты по аграрным вопросам и контролю.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, отменяющий необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного или чрезвычайного положений. Законопроект внес в Госдуму 9 августа президент России Владимир Путин. Изменения вносятся в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного и чрезвычайного положений.

Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить только положения об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В пояснительной записке к законопроекту указано, что конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года.

Цифровой рубль

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и налогового контроля. Проект закона предусматривает взыскание цифровых рублей при условии недостаточности или отсутствия денежных средств на счетах налогоплательщиков, налогообложение операций с ним, а также право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ понятием "счет цифрового рубля", которое позволяет определить основание возникновения правоотношений, связанных с возможностью операций с цифровыми рублями. Также предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствия денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщиков либо его электронных денежных средств.

Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, позволяющий правительству временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России. Согласно проекту закона правительство РФ наделяется полномочиями по применению тарифных преференций при вывозе товаров в отдельные дружественные страны, а также страны, с которыми интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий шесть месяцев.

Также правительство РФ сможет устанавливать на временной основе (не более 12 месяцев) тарифные квоты, предусматривающие применение пониженных или нулевых ставок вывозных таможенных пошлин в рамках определенного объема, на вывоз отдельных видов товаров.