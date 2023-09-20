Сбер в ближайшие дни повысит ставки по вкладам

Также банк с 20 сентября увеличит минимальный первоначальный взнос по ипотеке на 0,1 п. п.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сбербанк в ближайшие дни повысит ставки по некоторым вкладам, не исключает повышения ставок по базовым ипотечным программам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов", - сообщили в банке.

Также Сбербанк с 20 сентября увеличит минимальный первоначальный взнос по ипотеке на 0,1 п. п., по льготным программам первоначальный взнос составит от 20,1%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"По указанию Банка России № 6411-У, с 19 сентября Сбербанк изменил требования к размеру минимального первоначального взноса по ипотечным программам. Теперь для всех программ с минимальным первоначальным взносом в 20% и менее значение минимального первоначального взноса увеличилось на 0,1 п. п., до 10,1%, 15,1% и 20,1%. Также Сбербанк с 20 сентября, в связи с постановлением правительства РФ, устанавливает единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам, отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливает размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам", - сообщил банк.

Так, по данным банка, по программе "Господдержка" минимальная ставка на любую цель составит 8%, по программе "Семейная ипотека" - 6%, по "Ипотеке для IT" - 5%, по "Дальневосточной ипотеке" и "Ипотеке по госсертификату" - 2% при оформлении страховании жизни и здоровья.

При этом по заявкам, одобренным до 19 сентября включительно, Сбербанк сохранил прежние условия по ставкам.