Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%

Это отрицательно скажется на рынке, считает главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с сегодняшнего дня вырос с 15% до 20%. В среднем размер взноса приблизился к 25%, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Средний первоначальный взнос по льготным программам близок к 25%. Для части потенциальных заемщиков это повышение будет болезненным из-за невозможности заплатить увеличенный взнос", - рассказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

По его мнению, повышение порога первоначального взноса до 20% отразится на рынке отрицательно, но незначительно. Гораздо больший эффект, считает эксперт, будет от введения макропруденциальных надбавок с 1 октября. "С этого момента только кредиты на приобретение новостроек с первоначальным взносом более 30% будут считаться кредитами со стандартным уровнем риска, которые не требуют дополнительных затрат для банков. Эти изменения окажут существенно большее негативное воздействие на рынок. Большинство заемщиков такой взнос сделать просто не смогут. Как эти нормативы Банка России скажутся на практике, мы узнаем чуть позже", - пояснил он.

На фоне принимаемых мер выдача ипотеки с господдержкой будет сокращаться, но не сильно, считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. "Сокращение оценивается примерно в 20% от максимальных объемов выдачи. С учетом высокого спроса первых восьми месяцев года, это не сильно отразится на итоговой статистике за год. К тому же с учетом удорожания стоимости кредитования возможен переток части спроса с вторичного рынка на рынок новостроек", - добавил он.

Несмотря на изменившиеся условия ипотеки, ДОМ.РФ сохранил прогноз по выдаче по итогам 2023 года в 1,7 млн кредитов на 6,3-6,5 трлн рублей, что будет вторым результатом в истории по количеству выдач, отметил Гольдберг. И ажиотажный спрос на ипотеку этого года по-прежнему сохраняется в сентябре, продолжил эксперт. Выдача по итогам января - августа составила 1,2 млн кредитов на общую сумму 4,5 трлн рублей, напомнил он, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

"Спрос подогревается имевшей место девальвацией рубля и повышением ключевой ставки - люди выбирают ранее одобренные кредиты. <...> Банк России справедливо указывает на то, что в ипотечных портфелях банков выросла доля высокорискованных кредитов. Крупному сегменту кредитования, имеющему важное значение в жизни людей, ЦБ уделяет повышенное внимание и стремится не допустить перегрева рынка", - резюмировал он.