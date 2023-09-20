Киргизия заявила о планах расширять экономическое сотрудничество с США

По словам президента республики Садыра Жапарова, киргизская сторона готова работать с американскими инвесторами по нескольким направлениям, в том числе в области энергетики

БИШКЕК, 20 сентября. /ТАСС/. Киргизия нацелена на активизацию торгово-экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом заявил в Нью-Йорке во время первого саммита глав государств Центральной Азии и США президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Глава государства обозначил намерение Кыргызстана и далее расширять двусторонние торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами, потенциал которых реализован далеко не в полной мере, а также работать совместно с партнерами по вопросам региональной проблематики", - говорится в сообщении пресс-службы Жапарова.

По словам президента республики, киргизская сторона готова работать с американскими инвесторами по нескольким направлениям, в том числе в области энергетики. "Мы выступаем за более широкое присутствие иностранных партнеров, включая американский бизнес, в нашей стране и в регионе. Мы готовы к широкому международному сотрудничеству по таким ключевым направлениям, как зеленая экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование", - цитирует его пресс-служба.

Жапаров также обратил внимание на необходимость развития энергетической отрасли Киргизии. "Наша страна располагает почти половиной водных ресурсов региона. Гидроэнергетический потенциал Кыргызстана составляет около 142,5 млрд кВт⋅ч в год, но используется на данный момент не более чем 13%. Кыргызстан также располагает большим потенциалом различных видов возобновляемых источников энергии", - напомнил он, призвав "международных партнеров и финансовые институты к инвестиционному сотрудничеству" для реализации проектов по строительству ГЭС и других объектов возобновляемых источников энергии на территории Киргизии.

При этом киргизский лидер напомнил, что в этом году Бишкек выступил с инициативой "реструктуризации государственного внешнего долга" республики, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере зеленой экономики. "Надеемся, что американская сторона окажет содействие в работе с партнерами и международными финансовыми институтами", - отметил он.

Касаясь вопроса региональной безопасности, президент Киргизии подчеркнул, что невозможно обсуждать этот вопрос "в отрыве от ситуации в Афганистане". "Мировая экономика не успела еще в полной мере восстановиться после негативного воздействия коронавирусной пандемии, как столкнулась с новыми потрясениями и нестабильностью. На мой взгляд, в таких кризисных условиях вопросы обеспечения, прежде всего, продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности в регионе требуют от государств Центральной Азии приоритетного внимания и скоординированной деятельности", - заключил Жапаров.