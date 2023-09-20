Мирзиёев заявил о росте взаимной торговли между странами Центральной Азии

По словам президента Узбекистана, показатель увеличился в 2,5 раза

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Взаимная торговля между странами Центральной Азии выросла в 2,5 раза, регион идет по пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Взаимная торговля между странами региона выросла в 2,5 раза, а количество совместных предприятий увеличилось в пять раз", - сказал он, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он добавил, что Центральная Азия идет "по пути укрепления добрососедства, стабильности, сотрудничества и развития".

По словам президента, Узбекистану и всем соседним странам удалось решить проблемы, связанные с государственными границами, транспортными коридорами и водопользованием.

"Наш регион становится центром экономического развития, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. И интерес к нему все возрастает", - подчеркнул он.