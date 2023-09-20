В Удмуртии промпроизводство выросло более чем на 7% с начала 2023 года

По словам главы республики Александра Бречалова, в сфере производства работают 143 тыс. человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост промпроизводства в Удмуртии за 7 месяцев 2023 года составил более 7%, что выше среднероссийского показателя, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава республики Александр Бречалов.

"Идем мы хорошими темпами, индекс промышленного производства - более 107%, это выше, чем в среднем по России, индекс промышленного производства обрабатывающих производств - более 120%", - сказал Бречалов.

В пресс-службе правительства ТАСС уточнили, что речь идет о показателях за 7 месяцев 2023 года.

По словам главы региона, отрасль является стратегической для республики. "143 тыс. человек, или 33% от работоспособного населения, трудятся у нас в сфере производства. Выручка растет, и как следствие растет средняя заработная плата, почти 59 тыс. рублей по отрасли - это хорошие цифры", - отметил глава республики.

Он добавил, что Удмуртия становится центром производства беспилотных летательных систем, которые интенсивно развиваются.

Реализация проектов

Глава региона также рассказал Владимиру Путину о разработанной стратегии социально-экономического развития Удмуртии до 2030 года. Согласно документу, в республике планируется реализовать проектов почти на 200 млрд рублей.

Он привел в пример проект, по которому хотят запустить производство электрозаправок. Руководитель республики добавил, что в Удмуртии действуют территории опережающего социально-экономического развития, в которых растет число резидентов, выручка предприятий и количество рабочих мест.