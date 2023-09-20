Газификацию Находки планируют закончить в 2028 году

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, ведется поиск инвестора по строительству новых котельных, работающих на газе

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Газификацию третьего по величине города Приморья - Находки - планируется завершить в 2028 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

"Находка, ее полная газификация предусматривается в 2026-2027-2028 годах, когда газ подойдет к городу. Необходимо также сейчас заниматься строительством внутригородского газопровода. Есть проект, который выполнила администрация Находкинского городского округа, думаю, что со следующего года он начнет реализовываться. Также ведется поиск инвестора по строительству новых котельных, работающих на газе, чтобы синхронизировать и строительство газопроводов, и строительство объектов тепла, которые будут потреблять газ", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что продолжается переключение на газ объектов генерации тепла в Уссурийске. Так, восемь котельных уже переведено, еще три планируется подключить к газу в текущем году. Также власти намерены проработать вопрос переключения на газ котельной в Дальнереченске. На юге края в 2023-2024 годах планируется перевести на газ несколько котельных в Надеждинском районе.

"И самое главное - необходимо строить газопроводы, которые дадут возможность переводить не только котельные, но и промышленные объекты, и производственные объекты, и население на потребление газа. В 2024 году это ряд микрорайонов в городе Владивостоке, в Надеждинском районе несколько поселков и, соответственно, в ближайшие три года это Артемовский городской округ", - сказала Пархоменко.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов поручил правительству России зафиксировать, что газификация Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области входит в число ключевых приоритетов.

Находка - третий по величине город края, его население составляет почти 140 тыс. человек.