Япония в августе 2023 года нарастила экспорт медицинских изделий в РФ на 577%

Товарооборот между странами упал на 61,66% по сравнению с августом 2022 года

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Япония в августе этого года нарастила экспорт, в частности, медицинских изделий, железа и стали в Россию, сократив при этом импорт из РФ зерновых и морепродуктов. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Япония в прошлом месяце нарастила экспорт медицинских изделий в РФ на 577,7% по сравнению с 2022 годом, железа и стали - на 312,5%.

В то же время Япония сократила импорт из России зерновых на 66,9%, морепродуктов на 40,3%, железа и стали на 73% и цветных металлов на 80,7%.

При этом Япония в августе на 79,9% сократила закупки российского угля и вновь не закупала у РФ нефть, в отношении которой странами Группы семи введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с импортом сжиженного природного газа (СПГ) в рамках этого проекта.

Товарооборот Японии и России упал в августе 2023 года на 61,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 85,198 млрд иен (около $576,6 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Экспорт автомобилей из Японии

Главными факторами сокращения товарооборота стало снижение импорта из России СПГ на 12,8% и угля на 79,9%, а также падение поставок авто в РФ почти вдвое, на 42,5%, до 12 062, по сравнению со среднегодовыми показателями на фоне ведения новых санкций против Москвы, запрещающих с 9 августа экспорт бензиновых и дизельных авто с двигателями более 1,9 литра и гибридных машин. На энергоресурсы и транспортные средства приходится более 60% товарооборота.

Экспорт автозапчастей и комплектующих в августе также упал на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в среднем ежемесячно с января по июль 2023 года из Японии в РФ поставлялось около 21,6 тыс. автомобилей.

Примечательно, что в июле перед вступлением санкций в силу экспорт автомобилей из Японии в Россию взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Российские эксперты ранее объясняли резкий рост экспорта автомобилей тем, что покупатели пытались успеть ввезти как можно больше машин до ужесточения ограничений.

Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, которые Москва неоднократно называла нелегитимными. Помимо автомобилей указанных категорий, под экспортные ограничения попали около 750 наименований, включая шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки, товары из керамики, бумаги, стекла, керамическую плитку, цемент, текстильные изделия и ряд других товарных категорий.

Под ограничения попадают новые и подержанные машины, однако поставки новых автомобилей в Россию из Японии были полностью остановлены в 2022 году.