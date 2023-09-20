20 сентября, 00:38

Украина в ближайшие дни введет эмбарго на некоторую сельхозпродукцию из Польши

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Запрет будет распространяться на лук, помидоры, капусту и яблоки, сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка

ТАСС, 20 сентября. Украина в ближайшие несколько дней введет запрет на импорт нескольких наименований польской сельскохозяйственной продукции в ответ на одностороннее эмбарго на ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка газете Rzeczpospolita.

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Эмбарго коснется лука, помидоров, капусты и яблок, заявил Качка газете.

По словам замминистра Украины, основная причина подачи иска страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) - доказать, что Польша "не имеет права вводить такие меры".

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения искажений рыночной конъюнктуры в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в ВТО. 

Теги:
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