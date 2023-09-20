В мастер-план Якутска вошли работы по развитию системы газоснабжения

В частности, планируется строительство новой АГРС-1 "Маган" и реконструкция существующей АГРС "Хатассы"

ЯКУТСК, 20 сентября. /ТАСС/. Мастер-план города Якутска включил в себя мероприятия по развитию системы газоснабжения со строительством и реконструкцией газопроводов и газораспределительных станций. Об этом сообщили ТАСС в службе эксплуатации городского хозяйства (СЭГХ) Якутска.

"В мастер-плане города Якутска учтены мероприятия по развитию системы газоснабжения, в том числе строительство новой АГРС-1 (автоматизированной газораспределительной станции - прим. ТАСС) "Маган" со сроком ввода в 2025 году, реконструкция существующей АГРС "Хатассы" до 2028 года. Также параллельно будет проводиться реконструкция отдельных участков межпоселковых газопроводов, а также строительство новых", - сообщили в учреждении.

Кроме того, в СЭГХ напомнили, что на территории городского округа Якутска продолжается работа по программе социальной газификации. Так, в 2023 году планируется подвести газ к 753 домовладениям, фактический запуск произведен по 366 домам. Также в 2024 году планируется продолжение этой программы, а также ликвидация дефицита пропускной способности газоснабжения на участках в различных кварталах и пригороде Якутска.

Программа развития дальневосточных городов запущена в 2021 году. В настоящее время идет работа над мастер-планами 25 дальневосточных городов.