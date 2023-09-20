Экспорт морепродуктов из Японии в КНР упал на 41% из-за сброса воды с АЭС

В августе в Китай было поставлено японских морепродуктов на сумму $95,9 млн

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Экспорт морепродуктов из Японии в Китай резко сократился на фоне решения Токио сбросить в океан очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС "Фукусима-1". Об этом свидетельствует статистика японского Министерства финансов.

Согласно данным ведомства, в августе в КНР было поставлено японских морепродуктов на сумму 14,12 млрд иен ($95,9 млн), что на 41,2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая, где с июля начались усиленные проверки поставок японских продуктов. Главное таможенное управление КНР 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.