Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Южной Кореей в области атомной энергетики

Лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с лидером Республики Корея Юн Сок Ёлем и заявил о заинтересованности в сотрудничестве в области развития атомной энергетики. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления экономического сотрудничества в области добычи редкоземельных металлов, развития атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили перспективы дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства. Токаев отметил, что между Казахстаном и Южной Кореей сложились дружественные отношения, в которых особое значение имеет динамичное развитие экономических связей.

"Президент Казахстана подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост, превысив в прошлом году $6 млрд. В то же время общий объем инвестиций корейских компании в экономику Казахстана превысил $8 млрд, обеспечив <...> твердую позицию среди топ-10 крупных инвесторов нашей страны", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщил президент Казахстана, сегодня в республике работают более 700 корейских компаний и совместных предприятий.

"В свою очередь президент Республики Корея Юн Сок Ёль отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном. По его словам, корейские компании выражают особый интерес к расширению существующих и реализации новых проектов в машиностроении, горнодобывающей отрасли и атомной энергетике", - уточнили в пресс-службе.