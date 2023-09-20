На базе аэропорта Красноярск планируют создать ОЭЗ портового типа

По словам губернатора Михаила Котюкова, заявка на ее создание может быть подана в 2024 году

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассматривают возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ) портового типа на базе транспортного узла вокруг аэропорта Красноярска. Заявку на ее создание планируют подать в 2024 году, сообщил в интервью ТАСС губернатор Михаил Котюков.

"Наш аэропорт находится в непосредственной близости от федеральной автомобильной магистрали, соединяющей Москву и Владивосток, Транссибирской железнодорожной магистрали и Енисея. Это само по себе создает естественные предпосылки для формирования транспортного хаба, возможно, даже с созданием особой экономической зоны портового типа. Схему мы уже прорабатываем, находимся во взаимодействии с Министерством экономического развития РФ", - сообщил Котюков, уточнив, что власти региона исходят из того, что такая заявка может быть подана в 2024 году.

По его словам, за год власти региона планируют актуализировать свои планы по этому вопросу и завершить необходимое проектирование. "Есть предварительный интерес различных партнеров. Сейчас важно этот интерес осмыслить более детально, все структурировать в виде заявки. Тем более что буквально сейчас происходит переформатирование логистических потоков, общероссийский разворот на Восток, это тоже нужно учитывать", - подчеркнул губернатор.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб.