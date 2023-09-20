В Красноярском крае планируют отказаться от приватизации крупнейшей сети АЗС

Контрольный пакет акций "Красноярскнефтепродукта" в 57,99% принадлежит региону

КРАСНОЯРСК, 20 сентября /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков не видит необходимости в продажи госпакета акций "Красноярскнефтепродукта" (КНП) в нынешней ситуации, ранее включенного в план приватизации. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"КНП - важная для обеспечения топливом инфраструктурная компания. В Красноярске и других городах края работают АЗС разных операторов, но есть много территорий, где КНП - фактически единственная сеть автозаправочных станций, там в ближайшей округе больше нет никого <…> "Красноярскнефтепродукт" и запасы топлива на его нефтебазах - как раз те инструменты в руках края, которые позволяют сгладить все подобные риски (дефицит и резкий рост цен на нефтепродукты - прим. ТАСС). Заметьте, что в Красноярском крае топливный кризис получил гораздо меньшее развитие, чем во многих других, особенно южных регионах страны. У нас ситуация на заправках гораздо спокойнее. Поэтому я не считаю, что сейчас у нас есть необходимость приватизировать "Красноярскнефтепродукт", - сообщил Котюков.

Он напомнил, что решение о приватизации принималось два года назад и ситуация на рынке за это время поменялась. "Сам факт, что торги не состоялись в прошлом году, говорит о том, что потенциальным покупателям было совсем не до этого. А сейчас тем более мы наблюдаем происходящее на топливном рынке, видим возникающие дефициты и удорожание. Причины понятны, они связаны с экспортной конъюнктурой, и соответствующие решения на федеральном уровне уже принимаются", - добавил губернатор.

В 2022 году при предыдущем губернаторе региона Александре Уссе пакет акций в 57,99% не был продан из-за отсутствия заявок. Тогда стартовая стоимость пакета акций составила 2,34 млрд рублей, денежный залог для участия в торгах - 400 млн рублей. В марте 2023 года пакет акций был снова включен в прогнозный план приватизации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

"Красноярскнефтепродукт" управляет в крае сетью из 172 автозаправок и владеет 10 нефтебазами, являясь крупнейшей сетью АЗС в регионе. Компания обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций в 57,99% принадлежит Красноярскому краю.