В Башкирии свыше 50 школ по базовым видам спорта получат 100 млн рублей на оборудование

По словам министра спорта республики Руслана Хабибова, в 2024 году планируется оснастить 3 спортивные школы олимпийского резерва на сумму 13 млн рублей из федерального бюджета

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Башкирия выделит 100 млн рублей на оснащение 51 спортивной школы, ведущей подготовку по базовым видам спорта, экипировкой, оборудованием и спортинвентарем, сообщил ТАСС министр спорта республики Руслан Хабибов.

"Из бюджета Республики Башкортостан в текущем году выделено 100 млн рублей на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта. Субсидия распределена между 18 муниципальными образованиями республики для 51 спортивной школы на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки", - сообщил Хабибов. Например, они приобретают татами для занятий дзюдо, борцовские ковры для греко-римской борьбы, боксерские ринги, а также ноутбуки и мультимедийные проекторы для занятий шашками и многое другое, отметил министр. Помимо этого, с привлечением федеральных средств три спортивные школы олимпийского резерва оснащены инвентарем для биатлона, горнолыжного спорта и сноуборда, гребного спорта.

"На эти цели было потрачено 15,2 млн рублей. В следующем году планируется оснастить 3 спортивные школы олимпийского резерва оборудованием и инвентарем на сумму 13 млн рублей из федерального бюджета", - добавил Хабибов.