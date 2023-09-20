Россия может начать серийное производство флота гидроразрыва пласта в 2024 году

В конце сентября пройдет очередной этап стендовых испытаний, дальше будут полевые, сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов во время Промышленно-энергетического форума TNF

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия проводит испытания отечественного флота гидроразрыва пласта (ГРП), его серийное производство может начаться в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов во время Промышленно-энергетического форума TNF.

"Мы уже профинансировали со стороны государства, у нас создан опытный образец флота для гидроразрыва пласта. Опытные испытания прошли один раз в начале лета, внесли определенные корректировки, - рассказал он. - В конце сентября будет очередной этап стендовых испытаний, дальше будут полевые испытания. Надеемся, что со следующего года перейдем уже к серийному производству".

ГРП является технологией для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. Организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.