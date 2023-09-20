ЦБ Китая в сентябре оставил без изменений годовую базовую процентную ставку LPR

Она составляет 3,45%

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) оставил в сентябре без изменений ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,45%. Об этом сообщил финансовый регулятор.

Как уточняется на сайте ЦБ, процент для займов на пять лет в текущем месяце тоже не изменился и составляет 4,2%. Снижение LPR приводит к уменьшению стоимости кредитов для компаний и потребителей. Тем самым власти теоретически могут повысить активность субъектов рынка, оказав положительное воздействие на развитие экономики.

LPR влияет на уровень выплат по выданным и новым займам. В 2022 году китайский ЦБ корректировал годовую ставку дважды: в январе до 3,7% и в августе до 3,65%.

Ставка по долговым обязательствам на пять лет, в частности, определяет стоимость ипотечного кредита. В январе 2022 года власти КНР опустили ее до 4,6%. В мае прошлого года пятилетняя норма снизилась до 4,45%, а в августе - до 4,3%.

В 2023 году понижение годовой ставки происходило дважды. Первый раз в июне - до 3,55%, второй раз в августе. LPR на пять лет изменилась в том же месяце, опустившись до 4,2%.

Механизм регулирования LPR в Китае был изменен в августе 2019 года. Ее ежемесячно определяет Всекитайский центр межбанковского кредитования после того, как 18 ключевых коммерческих банков страны в индивидуальном порядке предоставят ему свои ориентировочные процентные ставки на ближайший месяц. Первоклассные заемщики - это предприятия, имеющие устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг.