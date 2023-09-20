"Тинькофф" создал человекоподобных роботов для борьбы с телефонными мошенниками

Сервис доступен абонентам любых сотовых операторов России, независимо от того, являются ли они клиентами экосистемы "Тинькофф", необходимо только подключить "Защитника Олега"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Тинькофф" создал сервис, который задерживает позвонивших мошенников на линии с помощью человекоподобных роботов, чтобы не дать им обзвонить большее количество потенциальных жертв, а также чтобы узнать новые сценарии, используемые телефонными мошенниками, сообщили в компании.

"Тинькофф" запустил фабрику человекоподобных роботов, которые отвлекают мошенников от обмана людей, удерживая их на телефонной линии как можно дольше. Также "Тинькофф" предлагает всем желающим принять участие в разработке сценариев и реплик для фабрики роботов, чтобы сделать их еще более реалистичными и эффективными в борьбе против телефонного мошенничества", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, серия роботов-персонажей, похожих на реальных людей, - новая функция "Защитника Олега", этот сервис включает сценарии человекоподобных роботов в случае, если абоненту поступает телефонный звонок от мошенников (антифрод технологии "Тинькофф защита" определяет, что номер принадлежит злоумышленникам). В таком случае звонок перенаправляется на "Защитника Олега" и активизируется соответствующий сценарий.

В записи реплик человекоподобных роботов принимали участие сотрудники компании, а также профессиональные дикторы Петр Гланц (голос Дэдпула в официальном дубляже) и Дарья Блохина. Пользователи "Олега" также могут принять участие в создании новых персонажей, которые будут противостоять мошенникам с помощью Telegram-бота "Защитник Олег".

Фабрика человекоподобных роботов "Защитник Олег" пилотируется в "Тинькофф" с апреля 2023 года, сервис доступен абонентам любых сотовых операторов России, независимо от того, являются ли они клиентами экосистемы "Тинькофф", необходимо только подключить "Защитника Олега". В настоящее время фабрика роботов работает в бета-версии и доступна около 500 тыс. пользователям "Защитника Олега", в ближайший месяц возможность подключения появится у всех пользователей: в мобильном приложении "Тинькофф", в Telegram с помощью бота, для абонентов "Тинькофф мобайла" в мобильном приложении оператора.