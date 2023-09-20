Число судов на Москве-реке за лето увеличилось на 15%

Прогулочные теплоходы выполнили более 30 тыс. рейсов, тем временем водный патруль ЦОДД прошел 9 тыс. км

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество судов на Москве-реке за лето увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"По сравнению с прошлым годом число судов увеличилось на 15%. За лето прогулочные теплоходы подошли к причалам 96 тыс. раз, это на 5% больше, чем годом ранее. Сейчас за безопасностью на воде следят операторы с помощью 300 камер, в будущем планируем увеличить их количество и покрыть всю акваторию", - сказал и. о. заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Как добавили в центре организации дорожного движения, в среднем свыше 125 судов в сутки передвигаются в акватории Москвы, из них 73% составляет пассажирский флот. Больше всего судов - 65 - одновременно находятся на воде с 16:00 до 19:00. За лето прогулочные теплоходы выполнили более 30 тыс. рейсов, тем временем водный патруль ЦОДД прошел 9 тыс. км.

"Промежуточные итоги летней речной навигации ЦОДД: 54 договора заключили судовладельцы через новую электронную систему - это 139 судов, появилась новая служба помощи на причалах. Сотрудники помогли более 200 тыс. пассажирам, наши береговые [патрули] больше 40 раз содействовали людям с инвалидностью при посадке/высадке с судов. В приложении "Московский транспорт" появилась возможность отслеживать геолокацию судов и электросудов, а также смотреть их расписание, функцией воспользовались 52 тыс. раз", - резюмировали в пресс-службе.