Число бронирований поездок на Хайнань за неделю каникул выросло в 11 раз

Количество бронирований турпоездок в южную часть острова составляет 97% от общего количества заказов на острове

ХАЙКОУ /Китай/, 20 сентября. /ТАСС/. Количество бронирований туристических поездок в южную провинцию Хайнань на время каникул по случаю Дня образования КНР (1 октября) возросло на 982% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в докладе лидера онлайн-туриндустрии Китая компании Ctrip.

Каникулы по случаю Дня образования называют "золотой неделей" - в это время жители Китая путешествуют по стране, проводят время в кругу семьи. В этом году они совпали с фестивалем Чжунцюцзе (Середина осени), который приходится на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю (на этот раз 29 сентября) и связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Каникулы продлятся с 29 сентября по 6 октября.

Как следует из доклада Ctrip, количество бронирований туристических поездок в административный центр провинции - город Хайкоу - на период каникул возросло более чем в 10 раз. Число броней в расположенный на юге провинции курорт Санья увеличилось на 954% по сравнению с показателями 2022 года. Количество бронирований турпоездок в южную часть острова составляет 97% от общего количества заказов на Хайнане.

В августе прошлого года в провинции произошла вспышка коронавируса, одним из эпицентров которой был город Санья. Жесткие антиковидные меры негативно отразились на сфере услуг, прежде всего на потребительском туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе. В прошлом году за "золотую неделю" Хайнань посетили более 1,32 млн туристов. Доходы туристической отрасли региона в этот период превысили 1,59 млрд юаней ($224,3 млн по курсу на момент публикации данных).

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в международный центр туризма и потребления. Китайский остров нередко сравнивают с американским штатом Гавайи: природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.