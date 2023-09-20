Белоруссия в ближайшее время подпишет документы об объединении энергосистемы с РФ

Как сообщили в Минске, подготовлен совместный договор между странами, который определяет правила функционирования этого рынка

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Белоруссия не видит причин для задержки объединения своей энергосистемы с российской (объединение предполагает создание единого рынка энергии в начале 2024 года). В ближайшее время документы будут финализированы белорусской стороной, заявил журналистам замглавы Минэнерго Белоруссии Денис Мороз.

"Все в срок, никаких сдвижек мы не видим. Сам договор до конца года финализируем", - ответил он.

По его словам, сейчас подготовлен совместный договор между республикой и Российской Федерацией. "Он определяет правила функционирования этого рынка. Документ проходит внутригосударственные процедуры, ожидаем в ближайшее время его подписания", - добавил он.

Мороз напомнил, что по союзным программам уже подписаны документы, направленные на то, чтобы с 2024 года это решение заработало. Однако соглашение еще требует финализации.

"Надо понимать, что энергосистемы Республики Беларусь и Российской Федерации работают синхронно. Речь идет о том, что мы должны выстроить новую систему взаимоотношений, так называемый совместный рынок", - добавил он.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.