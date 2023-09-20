В финал премии "Лучший промышленный дизайн России" вошли 15 столичных компаний

Среди наиболее интересных проектов мэр выделил компании "Аэромакс", "Некс-Т" и "Лассард"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 компаний, среди которых 15 столичных фирм, стали победителями конкурса "Лучший промышленный дизайн России", сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"Мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городской среды, бытовая химия, упаковка продуктов питания, обувь и хай-тек - в первом конкурсе на соискание премии приняли участие свыше 500 компаний. Жюри отобрали 20 победителей, 15 из них работают в Москве", - написал мэр.

Среди наиболее интересных проектов мэр выделил компанию "Аэромакс", которая представила экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 с водородным двигателем, грузоподъемностью до 300 кг и максимальной скоростью до 200 км/ч. Также мэр рассказал о проекте компании "Некс-Т", которая представила на конкурсе умные остановочные пункты, питающиеся от солнечных панелей, с функцией мониторинга состояния окружающей среды. Следующим проектом, на который обратил внимание мэр столицы, стал лазерный комплекс для резки компании "Лассард", который рассчитан более чем на 100 тыс. часов работы или 30 лет службы.

Также, как отметил мэр, столичная компания "Моторика" представила на конкурсе многофункциональный протез кисти и пальцев с микропроцессорным управлением. Кроме того, Собянин рассказал о зарядной станции для электромобилей и других видов транспорта от "ЭМ Ти Прод", отметив, что этот проект входит в число победителей премии.

Мэр столицы обратил внимание на проект первого российского внедорожника класса люкс Aurus-Komendant от государственного научного центра "НАМИ", а также серию электроустановочных изделий от "Систэм Электрик". Завершает список группа компаний BFS, которая приняла участие в премии с четырьмя моделями банкоматов, оснащенных российским процессором "Эльбрус" и программным обеспечением на базе операционной системы Linux.

Ранее Собянин объявил об учреждении в столице премии "Лучший промышленный дизайн России". Ее цель - популяризировать промдизайн среди предприятий страны, стимулировать его развитие, а также выявить достижения в этой области. В рамках конкурса специалисты оценивали мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в двух номинациях: "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип".