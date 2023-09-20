"Мурманский СПГ" построят на 70-75% из российского оборудования

Как сообщили в "Новатэке", для него запатентовали технологию на смешанных хладогентах "Арктический Микс"

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" планирует построить "Мурманский СПГ" на 70-75% из российского оборудования и комплектующих. Об этом сказал заместитель председателя правления компании Владимир Кудрин, выступая на Промышленно-энергетическом форуме TNF.

"Планируем довести локализацию на следующем проекте - "Мурманский СПГ" до 70-75%. Для него запатентовали технологию на смешанных хладогентах "Арктический Микс", - добавил он.

По его словам, компания сейчас реализует ключевую задачу локализации сложного оборудования для крупнотоннажных СПГ-линий до 7 млн тонн каждая.