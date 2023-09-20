В Китае заявили, что в стране не будет дефляции

По данным Госкомитета по делам развития и реформ, потребительский сектор восстанавливается

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китайская экономика не переживает период дефляции и ей не грозит подобный процесс в будущем, поскольку потребительский сектор страны восстанавливается, а структура спроса и предложения "продолжает улучшаться". Об этом заявил заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Цун Лян.

"В последнее время некоторые СМИ очень интересуются тенденцией цен в Китае, - сообщил он на пресс-конференции. - В текущем году цены по-прежнему на низком уровне и на это следует обратить внимание. Однако если учесть такие факторы, как общий уровень цен, восстановление спроса, экономический рост и денежное предложение, мы увидим, что в китайской экономике не наблюдается так называемой дефляции, не будет ее и на последующем этапе".

Как уточнил чиновник, при анализе статистических данных можно увидеть, что в экономическом развитии КНР усилились позитивные изменения. "В августе потребление продолжило восстанавливаться, улучшается структура спроса и предложения", - добавил Цун Лян.

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен - показатель уровня инфляции - за январь - август в Китае вырос в годовом исчислении всего на 0,5%. Только за минувший месяц темп составил 0,1%, а в июле была зафиксирована дефляция - минус 0,3%.

Внутреннее потребление играет ключевую роль в развитии китайской экономики. Распространение коронавируса нового типа на нем отразилось крайне негативно: согласно официальной статистике, потребительские расходы в 2022 году обеспечили всего 32,8% экономического роста КНР. Однако после завершения пандемии в январе - июне этот показатель снова повысился, достигнув 77,2%

Дефляция означает понижение цен на рынке. Она может сопровождаться стабильным ростом экономики, либо свидетельствовать о надвигающейся рецессии, в том числе о риске понижения спроса на продукцию национальных производителей.