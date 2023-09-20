20 сентября, 06:08,
обновлено 20 сентября, 06:17

Банк России и Мосбиржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

В ЦБ сообщили, что организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ и Московская биржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке, следует из сообщения регулятора.

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"Банк России и Московская биржа приняли дополнительные меры, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона. Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком", - сообщил регулятор.

По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. 

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