Банк России и Мосбиржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

В ЦБ сообщили, что организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ и Московская биржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке, следует из сообщения регулятора.

"Банк России и Московская биржа приняли дополнительные меры, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона. Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком", - сообщил регулятор.

По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов.