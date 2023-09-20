В Москве компания в два раза увеличила выпуск косметики благодаря нацпроекту

Компания смогла снизить время изготовления одной партии крема на 30% - с 60 до 46 часов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания по производству профессиональной косметики в Москве нарастила в два раза выпуск продукции благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московская компания "Аравия", производитель профессиональной косметики, вдвое увеличила выпуск косметических кремов благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". В качестве пилотного потока предприятие выбрало производство косметического крема для лица. Доля этого продукта в общей выручке компании составляет 60%", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что с помощью методик бережливого производства эксперты устранили основные виды производственных потерь: отсутствие системного хранения, излишние перемещения сотрудников во время работы и дефицит квалифицированного персонала. На предприятии была произведена перепланировка участков сбора продукции, внедрено адресное хранение, разработана пошаговая инструкция для выполнения последовательности работы. Это позволило более качественно и эффективно управлять запасами и исключить простаивание производственных мощностей.

В результате компания смогла снизить время изготовления одной партии крема на 30% - с 60 до 46 часов. Общий экономический эффект компании от участия в национальном проекте "Производительность труда" превысил 20 млн рублей. Сейчас полученный на пилотном потоке опыт внедряется на остальных участках предприятия. Для этих целей 28 сотрудников прошли обучение методикам бережливого производства и подготовлены два сертифицированных внутренних тренера.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.