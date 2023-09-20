Кабмин закрепил решение о распределении радиочастот для системы управления БПЛА

Речь идет об отдельной полосе радиочастот в диапазоне 5030-5091 МГц

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство закрепило решение о распределении отдельной полосы радиочастот в диапазоне 5030-5091 МГц для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030-5091 МГц", - говорится в сообщении на сайте правительства. Там поясняется, что решение, принятое госкомиссией по радиочастотам, теперь закреплено постановлением кабмина.

"Решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры", - указывается в сообщении.