Исследование показало, что темп перемещения российских компаний в Казахстан снизился

Аналитики finprom.kz считают, что замедление совпало с нововведениями в миграционной политике

АСТАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Начавшаяся после февраля 2022 года релокация компаний из России в Казахстан продолжается, но ее темп существенно замедлился. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте аналитического портала о бизнесе и финансах finprom.kz.

"В сравнении с началом 2022 года, когда количество юрлиц из РФ в нашей стране составляло лишь 8 тыс., показатель вырос в 2,3 раза. Помесячная динамика показывает, что всплески в прошлом году были как раз после начала специальной военной операции (плюс 8,3% в апреле) и объявления о частичной мобилизации (плюс 10,4% в октябре)", - отмечают авторы публикации.

По их данным, в начале 2023 года переезд российских бизнес-резидентов в Казахстан продолжился, но был уже не таким стрессовым, а рост составлял 3-5% в месяц. "Летом динамика и вовсе была минимальной: от 0,8% до 1,3%. В абсолютных числах это плюс 150-230 новых иностранных компаний каждый месяц", - поясняется в исследовании.

Аналитики считают, что замедление совпало с нововведениями в миграционной политике Казахстана. "Согласно обновленным правилам осуществления миграционного контроля, приезжие из стран ЕАЭС могут находиться в Республике Казахстан суммарно не более 90 календарных дней в течение полугода. Продлить сроки можно, оформив разрешение на временное проживание. Для этого нужно предоставить копию трудового договора с казахстанским предприятием", - указали авторы материала.

При этом, согласно исследованию, практически каждое второе иностранное предприятие в Казахстане изначально было создано в России. "18,6 тыс. фирм против 11,9 тыс. годом ранее. Доля российских компаний в числе действующих зарубежных предприятий в нашей стране составляет 44,9%. Второе место с большим отрывом занимают турецкие бизнесмены. На конец августа в Казахстане насчитывалось 3,7 тыс. юрлиц из этой страны. В тройку лидеров также входит Узбекистан, чьи резиденты имеют в Казахстане 2,7 тыс. компаний (плюс 35,7%)", - следует из аналитических данных.