20 сентября, 06:41
Санкции в отношении России

FT: представители алмазной отрасли раскритиковали возможные санкции против РФ

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

Всемирный алмазный центр Антверпена заявил, что давал "технические консультации" бельгийскому правительству, а окончательное предложение было представлено странам Группы семи и Европейской комиссии после "широких межправительственных консультаций"

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Представители алмазной промышленности, включая группу De Beers, недовольны планируемым введением санкций против алмазной отрасли России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо алмазных компаний.

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По ее информации, правительство Бельгии проинформировало журналистов о работе Группы семи над санкциями против алмазной отрасли РФ после того, как пошли слухи о том, что Всемирный алмазный центр Антверпена работает над такими ограничениями. Эти шаги вызвали недовольство 16 ведущих международных производителей и торговцев алмазами, которые обвинили алмазное лобби Антверпена в недостаточной "прозрачности, подотчетности и инклюзивности", сообщает газета.

Всемирный алмазный центр Антверпена заявил, что давал "технические консультации" бельгийскому правительству, а окончательное предложение было представлено странам Группы семи и Европейской комиссии после "широких межправительственных консультаций", проведенных летом, пишет Financial Times.

Ранее газета Le Soir сообщала, что премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо представит проект санкций, касающихся импорта российских алмазов, во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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