FT: представители алмазной отрасли раскритиковали возможные санкции против РФ

Всемирный алмазный центр Антверпена заявил, что давал "технические консультации" бельгийскому правительству, а окончательное предложение было представлено странам Группы семи и Европейской комиссии после "широких межправительственных консультаций"

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Представители алмазной промышленности, включая группу De Beers, недовольны планируемым введением санкций против алмазной отрасли России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо алмазных компаний.

По ее информации, правительство Бельгии проинформировало журналистов о работе Группы семи над санкциями против алмазной отрасли РФ после того, как пошли слухи о том, что Всемирный алмазный центр Антверпена работает над такими ограничениями. Эти шаги вызвали недовольство 16 ведущих международных производителей и торговцев алмазами, которые обвинили алмазное лобби Антверпена в недостаточной "прозрачности, подотчетности и инклюзивности", сообщает газета.

Всемирный алмазный центр Антверпена заявил, что давал "технические консультации" бельгийскому правительству, а окончательное предложение было представлено странам Группы семи и Европейской комиссии после "широких межправительственных консультаций", проведенных летом, пишет Financial Times.

Ранее газета Le Soir сообщала, что премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо представит проект санкций, касающихся импорта российских алмазов, во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН.