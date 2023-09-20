"Делимобиль" может приобрести 25 тыс. электрокаров "Атом" для своего парка

Компании заключили стратегическое партнерство

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Каршеринг "Делимобиль" может в будущем приобрести 25 тыс. электрокаров производителя "Атом" для своего автопарка. Компании заключили стратегическое партнерство, в рамках которого рассматривается эта возможность, сообщили в пресс-службе каршеринга.

"Делимобиль" будет консультировать конструкторов "Атома" относительно тех функций систем авто, которые будут полезны для каршеринга - сохранение личных настроек пользователей и передача данных об аренде на экран мультимедиа-системы.

"В будущем компания "Делимобиль" рассматривает возможность приобрести 25 тыс. электромобилей "Атом" для использования в собственном автопарке", - добавили в пресс-службе.