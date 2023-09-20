ВТБ прогнозирует рост ставок по вкладам на 0,5 п.п.

По мнению начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой, максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна при размещении на три года, и может превысить текущий уровень в 12%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ключевые игроки рынка в ближайшие несколько недель поднимут ставки по своим вкладам на фоне решения Банка России увеличить ключевую ставку до 13% годовых, считает начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова. В среднем ставки по вкладам увеличатся на 0,5 п.п., прогнозирует эксперт.

"Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, ключевые игроки рынка взяли паузу и не стали оперативно повышать процентные ставки по сберегательным продуктам. Мы ожидаем, что реакция последует в ближайшие пару недель, но будет достаточно сдержанной. По оценке ВТБ, средний рост ставок по вкладам может составить до половины от размера повышения "ключа", то есть остаться в пределах 0,5 п.п.", - сказала Тучкова, ее слова приводятся в пресс-релизе банка ВТБ.

По мнению эксперта, максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна при размещении на три года, и может превысить текущий уровень в 12%. "Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка, по нашей оценке, зафиксируется на уровне 11% годовых. Повышенную доходность вкладчики смогут получить и по накопительным счетам: так называемые "приветственные" ставки для новых клиентов будут находиться на уровне 12% годовых", - добавила она.

Увеличение ставок будет стимулировать дополнительный приток средств населения в банки, считает Тучкова. На этом фоне ВТБ прогнозирует, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, это станет для России рекордом за последние восемь лет. ВТБ же планирует расти выше рынка - на 24% по итогам года, уточнила банкир.

"На фоне дедолларизации основным сберегательным инструментом для россиян по-прежнему будет выступать отечественная валюта. За январь-август 2023 года ВТБ нарастил портфель пассивов в рублях уже на 12%, и сейчас он достигает 5,2 трлн рублей. Одновременно продолжит снижаться объем депозитов в "недружественных" валютах - долю доллара и евро замещает китайский юань. В ВТБ его доля в общем объеме сбережений физлиц в иностранной валюте с начала года удвоилась и достигла 23%. По итогам года мы ожидаем, что этот показатель превысит 30%", - заключила она.

На прошлой неделе совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В регуляторе указали, что будут оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.