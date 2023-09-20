Годовая инфляция в Великобритании в августе составила 6,7%

По данным Национальной статистической службы, темпы инфляции замедлились прежде всего благодаря снижению темпов роста цен на продовольствие и проживание

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Инфляция в Великобритании по итогам августа снизилась до 6,7% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в июле. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

Отмечается, что темпы инфляции замедлились в стране прежде всего благодаря снижению темпов роста цен на продовольствие и проживание. Согласно телеканалу Sky News, показатели инфляции в Великобритании оказалась ниже, чем ожидали экономисты.