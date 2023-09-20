"Водоходъ" планирует перевезти по итогам года около 590 тыс. пассажиров

Средняя загрузка круизного флота на осень составляет 76%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Круизная компания "Водоходъ" планирует перевезти по итогам текущего года порядка 590 тыс. пассажиров. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Ришат Багаутдинов в кулуарах международной конференции "Нева-2023".

"Всего пассажирским и круизным флотом "Водоходъ" планирует перевести около 590 тыс. пассажиров. Малым флотом без московского проекта - 450 тыс. человек. А круизным флотом с мая по ноябрь - более 140 тыс. человек", - сказал он.

Средняя загрузка круизного флота на осень составляет на текущий момент 76%, а малого флота без учета московского проекта - 60% от общей пассажировместимости прогулочных и скоростных судов, заключил Багаутдинов.

"Водоходъ" - один из крупнейших российских операторов речных круизов и туристических операторов полного цикла.