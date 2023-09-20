"Водоходъ" в 2024 году рассматривает возможность увеличения судозаходов в Карелию

В планах компании также увеличить количество заходов в Выборг, Уфу, Сарапул, Юрьевец, Таганрог и Березники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Круизная компания "Водоходъ" планирует увеличить количество судозаходов в Карелию в 2024 году, сообщил ТАСС гендиректор компании Ришат Багаутдинов в кулуарах международной конференции "Нева-2023".

"Прорабатываем новые точки судозаходов в Карелии", - ответил он на вопрос о планах по открытию новых круизов в 2024 году.

Багаутдинов добавил, что в 2024 году компания планирует также увеличить количество судозаходов в новые пункты на круизных маршрутах, которые открыли в 2023 году: Выборг, Уфа, Сарапул, Юрьевец, Таганрог, Березники.

О пополнении флота

Флот круизной компании "Водоходъ" в 2024 году пополнят два суда на электродвижении. "В 2024 году малый флот пополнится двумя новыми судами на электродвижении. На прогулочные рейсы в акватории Перми выйдет "Экоходъ 3" - третий катамаран серии судов на электродвижении "Экокруизер". Первые два судна этой серии в навигацию 2023 года вышли на линии в Красноярске и Нижнем Новгороде. В Ярославле на прогулочную линию встанет катамаран на электродвижении проекта "Лукер", - сказал Багаутдинов.

Гендиректор компании отметил, что каждый из катамаранов рассчитан на 130 пассажиров. Кроме того, в салоне предусмотрено все необходимое для комфорта современного пассажира: сплит-системы, медиасистемы, работает бар, возможна аренда и проведения различных мероприятий.

"Таким образом, в 2024 году эксплуатируемый флот компании "Водоходъ" и аффилированных предприятий составит 62 единицы", - заключил гендиректор компании.

Начало навигации лайнера "Карелия"

Первый круизный лайнер смешанного типа "Карелия" планируется ввести в эксплуатацию в навигацию 2025 года. "Да, планируем первое судно ввести в эксплуатацию в 2025 году", - отметил Багаутдинов, отвечая на соответствующий вопрос.

Новые лайнеры смогут курсировать в Каспийском, Черном, Азовском и Белом морях с возможностью судозахода в акваторию Финского залива, добавил Багаутдинов.

"В проекте расписания на 2025 год планируется, что первый круизный лайнер проекта "Карелия" выполнит двухнедельный круиз по новому маршруту "Поморское кольцо", который пройдет по акватории Белого моря через Архангельск, Соловецкий архипелаг и Кандалакшу. Также в планах есть маршруты и по Черному морю - это круизы из Ростова-на-Дону в Сочи или в обратном направлении с посещением Анапы и Новороссийска. На южном направлении лайнер "Николай Жарков" также выполнит круиз из Ростова-на-Дону в Астрахань, с возможностью для туристов посетить города Дагестана - Махачкалу и Дербент", - пояснил гендиректор компании.

При этом "Карелия" сможет курсировать и по внутренним водным путям России. На первый сезон 2025 года на новом теплоходе проекта "Карелия" "Водоходъ" запланировал 10 круизов разной продолжительности.

О лайнере

Ранее в ОСК сообщали, что главное отличие новых лайнеров "Карелия" - пассажировместимость. Это связано с тем, что "Карелия" предназначена для судоходства в акватории Беломоро-Балтийского канала. В связи с этим судно получилось короче и уже, что сказалось на количестве пассажирских мест. Максимальная загрузка судна составляет 183 человека.

Пока в планах Объединенной судостроительной корпорации строительство трех судов "Карелия". Компания продемонстрировала модель круизного лайнера в рамках международной выставки "Нева-2023".

В конце 2022 года правительство РФ выделило Минпромторгу 15 млрд рублей на строительство трех круизных судов проекта "Карелия" и четырех сухогрузов-контейнеровозов. Финансирование предоставлено в рамках государственной программы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" из резервного фонда. Общий объем финансирования на создание судов составляет около 22 млрд рублей.

"Водоходъ" - один из крупнейших российских операторов речных круизов и туристических операторов полного цикла.