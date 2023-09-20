Акции "Детского мира" на Мосбирже росли более чем 25%

По данным на 10:15 мск, акции компании росли до 83 рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Акции "Детского мира" росли на Мосбирже более чем на 27,6% после сообщения о завершении трансформации в частный бизнес и объявлении об обязательном выкупе акций, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:15 мск, акции компании росли на 27,69%, до 83 рублей. К 10:35 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 75,6 рубля (+16,31%).

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".