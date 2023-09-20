ЦБ выпустил памятную 10-рублевую монету из недрагоценных металлов "Хабаровский край"

Тираж - 1 млн единиц

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей, посвященную Хабаровскому краю, серии "Российская Федерация". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. Она имеет форму круга диаметром 27 мм. Тираж - 1 млн единиц.

Боковая поверхность монеты рифленая с надписями: "Десять рублей", повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части - "Банк России", в нижней части - "2023". Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска расположены число "10" и надпись "рублей" под ним. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб". В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Хабаровского края. На кольце по окружности есть надписи, разделенные точками: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней части - "Хабаровский край".

ЦБ напомнил, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему без ограничений.