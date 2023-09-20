Покупатели смогут проверить подлинность товаров через "Госуслуги"

Работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России закрепило возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения "Госуслуги". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"У покупателей появилось больше возможностей проверять подлинность товаров. Такая опция добавлена в приложение "Госуслуги". Технически работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак", - отметили в правительстве.

Там пояснили, что теперь при покупке товара можно узнать через приложение "Госуслуги", где, когда и кем он был произведен, получить информацию о его весе или объеме. "Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги", - уточнили в кабмине.

Сейчас маркировке подлежат лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски.

В правительстве указали, что, если на товаре нет графического символа, "это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак".