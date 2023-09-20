В Варшаве назвали несправедливыми обвинения Зеленского по зерновым ограничениям

Украинский лидер на Генассамблее ООН обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Польша считает обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес ограничивших поставки украинского зерна стран ЕС несправедливыми и предупреждает Киев о возможной ответной реакции. Об этом заявил в эфире Польского радио министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

Зеленский на Генассамблее ООН обвинил страны ЕС, ограничившие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России.

"Я слышал это высказывание. Я могу только сказать, что оно поразительное и несправедливое одновременно", - сказал Придач. "У меня на языке много более сильных слов, но из-за языка дипломатии, которым я связан, я остановлюсь на этих двух прилагательных", - отметил он.

"На мой взгляд, украинская власть действительно отталкивает руки, которые ей помогают. Ведь именно Польша в течение многих последних месяцев играла ключевую роль в политике поддержки украинского государства. На самом деле Украина, нападая на спасателей, сама себе не помогает", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Польша реагировать только дипломатическими методами или должны последовать другие меры, Пшидач сказал, что "Польша должна прежде всего проводить политику польских интересов".

"Украинская сторона также должна помнить о том, что этот транзит работает в две стороны - с одной стороны, мы открываем возможность транзита, осуществляем транзит зерна с Украины в польские порты и далее, но большинство товаров, в том числе наиболее необходимых Украине, которые попадают туда, проходят через территорию Польши", - указал он. "Польша - транзитное государство для Украины. Власти в Киеве должны об этом помнить", - добавил Придач.