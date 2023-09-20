Комитет Думы поддержал законопроект о направлении маткапитала на ремонт таунхаусов

Сейчас маткапитал может быть направлен на улучшение жилищных условий, но это не распространяется на дома блокированной застройки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на своем заседании рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект об использовании материнского капитала для реконструкции домов блокированной застройки, в частности к таковым относятся таунхаусы, дуплексы и лейнхаусы.

В настоящее время материнский капитал может быть направлен на улучшение жилищных условий, но это не распространяется на дома блокированной застройки, поскольку они подпадают под определение "объект индивидуального жилищного строительства". Данными поправками предлагается разрешить использовать средства материнского капитала на реконструкцию дома блокированной застройки, а также иного объекта капитального строительства, в котором расположено жилое помещение, имеющее отдельный вход.

Проект закона направлен на реализацию постановления Конституционного суда России, который ранее разрешил реконструировать жилые дома блокированной застройки за счет средств материнского капитала.